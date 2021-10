Nel Coro Cai di Cremona debuttano le voci femminili

CREMONA - È notizia di pochi giorni fa che Lorella Franceschini, emiliana di Correggio, proverà a interrompere la serie ininterrotta dei 48 presidenti uomini che si sono alternati alla guida del Cai dalla sua fondazione (era il 1863), sfidando un candidato maschio. Se la corsa alla presidenza nazionale si trasformerà in un successo, lo sapremo a maggio del prossimo anno. Nel frattempo, Carla, Antonella, Fiorella, Elda, Pina, Pia, Ettorina e Silvia hanno infranto un’altra tradizione ultracentenaria del sodalizio, debuttando nel concerto che il Coro CAI di Cremona, maschile per tradizione, ha tenuto nella sala del Lago dei Cigni di via delle Industrie. Sul palco otto delle dieci voci rosa che dal gennaio 2020 (poi obbligate dalla lunghissima pausa imposta dal Covid) ogni lunedì si ritrovano per approfondire tecnica e vocalità con la maestra Margherita Bellini.