L'arte germoglia tra le macerie della pandemia: inaugurata "Resalio"

PIZZIGHETTONE - Inaugurato stamattina, nel cortile del Rivellino, Resalio in mostra, progetto ideato da Sara Sghirinzetti e patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pizzighettone, con la collaborazione del Punto Informagiovani, della Pro Loco e dell’Associazione I Ragazzi del Torrione. L'opera condivisa Resalio è nata a seguito del progetto Andrà tutto bene che, nel pieno della pandemia del 2020, ha visto coinvolti i cittadini pizzighettonesi nella raccolta di opere, pensieri, fotografie e disegni confluiti in un libro digitale che testimonia il momento e le emozioni vissute durante il buio periodo del primo lockdown. A seguire, si sono tenuti i laboratori di terapeutica artistica di Resalio, che hanno avuto la funzione di rispondere a diverse esigenze, tra cui la comunicazione. Essi, incentrati su forme di attività pratica, sociale e culturale, hanno consentito la realizzazione di un progetto unitario esposto in mostra, dove ogni singolarità è valorizzata, giungendo a una vera e propria opera condivisa. La mostra resterà aperta fino alle 19. All'ingresso sarà richiesta la presentazione del Green pass.