Diritti, filosofia e sostenibilità con Tlon ad Arci Festa

CREMONA - Ospiti dell'Arci Festa 2021, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori di Tlon, hanno parlato di modelli da seguire per un mondo più sostenibile e accessibile, del potere degli influencer nell'ambito della discussione dei diritti e dell'inclusività nel mondo dell'editoria.

"Non capiamo che qui o ci salviamo tutti insieme oppure non andiamo da nessuna parte. Spesso si dice siamo tutti nella stessa barca: è vero e non è vero. Siamo tutti nella stessa tempesta, ma ognuno ha la sua barca."