In arrivo "MusicX Stories – Cremona", il nuovo docu-film targato TEDx

CREMONA - È in arrivo il nuovo docu-film targato TEDxCremona: si chiama MusicX Stories – Cremona, dove vive la musica e raccoglie 14 interviste, 14 storie che parlano di musica, di idee e di persone. Immagini, volti, suoni e emozioni si intrecciano in un unico racconto, con al centro la nostra città e il suo immenso patrimonio musicale. Tra i protagonisti davanti alla telecamera ci sono il sovrintendente e direttore artistico del Teatro Ponchielli (che l'11 settembre ospiterà gli speech del TEDx cremonese) Andrea Cigni, il produttore e musicista Simone Bertolotti, il chitarrista Mattia Tedesco, il pianista e compositore Giancarlo Tossani, il patron de La Valigetta Marco Allegri, il tecnico del suono Fausto Punzi, la liutaia Sibylle Fehr-Borchardt, la presidentessa di Arci Cremona Aurora Diotti. Lo staff di TEDxCremona mantiene un alone di riserbo: "Quando uscirà? Martedì 20 luglio alle 21. Dove? Per ora mettete una una X sul calendario. E godetevi il trailer".