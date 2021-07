Gli ottoni della Banda Osiris suonano l'hard rock

CREMA - La Banda Osiris ha portato sul palco del teatro San Domenico “Banda 4.0”, il nuovo spettacolo nato per celebrare i quarant’anni del gruppo musicale che ha costruito il proprio successo attorno ad una fortunata formula performativa che combina combina la comicità di sketch irresistibili con l'energia del suono degli ottoni. Ecco la versione di Smoke on the water dei Deep Purple interpretata sulla scena del teatro cremasco.