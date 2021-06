Il live dei Ministri fa il tutto esaurito a Porta Mosa

CREMONA - Platea gremita e pubblico scatenato: il live de I Ministri lascia una sensazione di 'ritorno al futuro'. Perché nonostante gli spettatori siano accomodati sulle sedie che riempiono la spianata ai piedi del palcoscenico, quello in scena a Porta Mosa per il Porte Aperte Festival è un concerto vero, una notte rock che allontana l'incubo Covid e rilancia finalmente la musica dal vivo in città.

Riprese: Luca Muchetti