La benedizione laica di Piero Pelù al Porte Aperte Festival

CREMONA - Si è presentato sul palco di Federico II impartendo la sua benedizione laica alla platea adorante del Porte Aperte Festival: Piero Pelù ha fatto il tutto esaurito nel cuore della città per la presentazione del suo libro Spacca l'infinito, edito da Giunti. In look total black (pantaloni eleganti, canotta con bottoni e occhiali da sole), il leader dei Litfiba ha sfoderato la sua personalità selvaggia ed esplosiva incassando una cascata di applausi. Ad intervistarlo Marco Turati, uno dei curatori del Paf.

RIPRESE: Luca Muchetti