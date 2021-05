Ida Tentolini a Casalmaggiore, l'acquarellista si confessa

CASALMAGGIORE - E' stata Ida Tentolini, affermata acquerellista di Casalmaggiore, a suggellare la riapertura alle mostre della storica sede Pro loco di Casalmaggiore dopo mesi di chiusura a causa della pandemia e la forzata interruzione di varie attività. Nei locali di piazza Garibaldi, dove è ospitato anche l’Infopoint turistico, si è voluto dare un forte segnale attraverso l’arte e la bellezza. Da sabato 8 al 23 maggio viene infatti ospitata una mostra della nota artista casalese, la cui opera ha già varcato in molte occasioni i confini nazionali, con numerose segnalazioni, premi e riconoscimenti in tutta Europa ed oltre. Il titolo della mostra, “Rinascita”, vuole essere evocativo per questa nuova stagione di ripartenza e di ritorno, ci si augura, alla vita, dopo i difficili mesi appena trascorsi. I visitatori possono ammirare una panoramica di opere di vario formato con scorci e paesaggi legati al territorio casalasco ma anche alcuni inserimenti di altre tematiche, attimi fermati dalla pennellata e dallo stile unico e personale che ormai contraddistingue il percorso artistico di Ida Tentolini.

La mostra è aperta ad ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. La mostra è visitabile in piena sicurezza secondo le normative anti Covid vigenti.

Un’altra novità vede però protagonista la Tentolini. L’artista è tra gli artisti prescelti a pubblicare un video di una sua opera dalla curatrice, Anna Massinissa, dell'importante evento Internazionale FabrianoinAcquerello 2021 che si terrà dal 31 maggio al 6 Giugno. Le demo di tutti gli artisti internazionali partecipanti saranno poi visibili su YouTube.

RIPRESE: FOTOLIVE /RAFFAELE RASTELLI