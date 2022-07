Trebbiatura con macchine degli anni '30, i Giovani Agricoltori: "Buona la prima"

POMPONESCO - "Possiamo quasi dire buona la prima… con non pochi imprevisti siamo riusciti a trebbiare mezzo rimorchio di grano! Speriamo l’anno prossimo di fare più in grande e di fare meglio!". Così i Giovani Agricoltori del paese hanno commentato il video che ritrae alcuni di loro nel corso della trebbiatura con mezzi degli anni Trenta del secolo scorso. Organizzato dal viadanese Luca Boni, il tentativo di trebbiare il frumento è riuscito con grande divertimento di tutti i partecipanti. "Abbiamo utilizzato un Landini testa calda - spiega Marziano Rossi - e altre attrezzature per movimentare i covoni di paglia risalenti a decenni fa. Una serata davvero splendida a Corte Giardino, proprio accanto al nostro teatro cittadino".