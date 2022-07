Cardiologia al top grazie alla donazione di un angiografo di nuova generazione

CREMONA - Grazie alla generosità di Uniti per la provincia di Cremona e dei cittadini cremonesi, l'Ospedale di Cremona può usufruire di una nuova sala di emodinamica. Sarà inaugurata oggi nel reparto di Cardiologia diretto da Gian Battista Danzi, in presenza dell'associazione donatrice, della direzione dell'Asst e degli operatori sanitari che ogni giorno si confrontano con l'urgenza e con la necessità di garantire prestazioni di alto livello per assicurare la gestione di procedure orginarie e d'urgenza. L'angiografo di nuova generazione donato all'Asst di Cremona è già in funzione: consentirà di aumentare il numero di procedure e dedicarsi a patologie relative al distretto vascolare periferico e cerebrale.