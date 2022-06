Monticelli, Distante: «Vincere con tre voti di scarto deve far pensare»

MONTICELLI - Anche Gimmi Distante, rieletto sindaco, ieri sera ha giurato, in occasione del consiglio comunale di insediamento. E prima di annunciare ufficialmente i componenti della sua giunta (Daniele Migliorati che sarà vice sindaco, Katiuscia Ciliberto, Cassandra Dagani e l’assessore esterno Cristian Secchi) ha anche fatto una riflessione ad ampio respiro: «Vincere con tre voti di scarto e perdendone 400 rispetto a cinque anni fa, fra l’altro con grande astensionismo, deve per forza fare pensare».

LE LINEE PROGRAMMATICHE

Quindi ha illustrato le linee programmatiche del suo secondo mandato, precisando che le priorità a breve termine saranno il tema del personale e dei rincari energetici.

Fra le altre cose la sua lista ‘Monticelli nel cuore’ ha promesso «crescita occupazionale ed economica, quale motore che potrà garantire un vero futuro, attraverso nuovi insediamenti».

Il pubblico presente al consiglio di Monticelli

Ha parlato quindi delle occasioni del Pnrr, spiegando che saranno creati gruppi di lavoro ad hoc per monitorare i bandi. E ha fatto cenno all’indennizzo nucleare di circa 4 milioni e 100 mila euro, con la nuova scuola che sarà una delle voci principali a cui sarà rivolta la somma.

Infine, ha assicurato massima disponibilità verso i cittadini ma anche verso la minoranza auspicando «un clima di confronto onesto e sereno per i prossimi cinque anni».

Proprio dall’opposizione Martina Affaticati ha tracciato a sua volta un’analisi del voto, evidenziando in primis l’alto astensionismo.

«I nostri programmi non sono stati sufficientemente attrattivi per gli elettori, ciò preoccupa me e deve preoccupare anche la maggioranza. C’è ancora molto lavoro da fare per fare sentire coinvolta la comunità. Di fatto amministrate rappresentando solo il 25%, quando solitamente un sindaco al primo mandato viene confermato con buon margine».