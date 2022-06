Per il candidato Losco (Sinistra unita) c'è Valerio Airò

CREMA - Valerio Airò, il Giargiana del "Milanese imbruttito", è a Crema a sostegno del candidato sindaco Paolo Losco (Sinistra unita) alla festa di fine campagna elettorale in corso al parco di Campo di Marte. Airò presenterà stasera le band che si alterneranno sul palco: "Sono qui in realtà per sabotare Losco, perché è una lista troppo bella e io apprezzo invece il male", ha detto ironicamente ai nostri microfoni.