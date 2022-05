«Tre giorni in piazza», gran finale a Pizzighettone

PIZZIGHETTONE - Dopo le risate di sabato sera grazie al comico Scintilla, oggi giornata clou e finale della «Tre giorni in piazza» targata Pizzighettone Fiere dell’Adda.

L’ente guidato da Carlo Pedrazzini, grazie alla proficua collaborazione con Comune e associazioni locali, ha organizzato un calendario di appuntamenti per ogni gusto e fatto tornare gli espositori nelle casematte. Sono 86 quelli che hanno aderito e che anche oggi fino a sera accoglieranno i visitatori.

Gli espositori nelle casematte

IL PROGRAMMA

Il programma della giornata prevede, fra le altre cose, prove di tiro con l’arco nel Rivellino e un laboratorio per la realizzazione del pane.

Alle 17.30, nella polveriera San Giuliano di Porta Soccorso, spettacolo di danze Donne nella storia, a cura della Pro loco di Pizzighettone e presentato dal gruppo Synchronia di Casalpusterlengo.

In serata chiusura con lo spettacolo The Greateast showman dalle 21.

Anche oggi non mancheranno, infine, le occasioni per scoprire meglio la storia del borgo grazie a mostre e visite guidate. In piazza d’Armi sono inoltre esposte le Ferrari, nell’ambito del raduno promosso da Cavallino club.