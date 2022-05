Il cortometraggio del Ghisleri: «La strada e le stelle»

CREMONA - "Per il Progetto PTOF Gruppo teatrale - Laboratorio Cinema 'Colpo di scena' dell' Ghisleri i docenti ed i ragazzi hanno realizzato un cortometraggio dal titolo 'La strada e le stelle' presentato ieri 18 maggio in Aula magna dell' Istituto, nell'ambito del Convegno 'Giovani Natura Cinema. Racconto creatività confronto' - spiega Marianunzia Peruzzi -. Gli obiettivi del cortometraggio 'La strada e le stelle' sono stati quelli di raccontare il percorso di formazione, di crescita di alcuni adolescenti della città attraverso uno sguardo su scelte di vita diverse. Il protagonista Riccardo interpretato da Jacopo Laffranchi guarda alla Natura come specchio della propria anima nel desiderio di imparare a vivere esplorando il misterioso mondo delle piante".



E poi: "Gli altri amici si pongono domande sull'esistenza, su cosa significhi vivere nel caos dei nostri tormentati tempi. Nella Natura cercano risposte, tra i vari amici tra cui gli interpreti Matteo Binaschi e Andrea Pasqua, spiccano i ruoli di Sveva interpretata da Mariam Zidouh e Camilla interpretata da Andreapaola Ungari. La prima è tormentata, in perenne ansia e si pone continue domande sul domani rispetto alla giovinezza e al senso della vita, la seconda cerca di trasmettere agli altri speranza e gratitudine attraverso il sorriso ed il desiderio di ascoltare".

Punto di incontro per tutti il Parco in riva al Po con le sue luci e i suoi colori, dove i ragazzi si ritrovano per parlare della vita, delle piante di Riccardo, delle piccole preziose cose di ogni giorno da cui imparare.

"Le piante amano la pioggia e i suoni, le piante danzano alle cinque di mattina... afferma Riccardo il quale ha capito che le difficoltà si superano soltanto se si impara a uscire dalla propria zona di conforto e si guarda alla vita con coraggio e determinazione... come le piante, in particolare l'aster".

Tutto ciò è stato realizzato grazie alla partecipazione degli studenti della classe 5^ B rim, ai professori Federico Benna per la recitazione, ad Alessandra Diamanti per le riprese, ad Antonella Magni per i movimenti di scena e grazie al Maestro Giuseppe Donzelli per la colonna sonora. Grazie alla professoressa Marianunzia Peruzzi regista e ideatrice del Gruppo teatro-cinema 'Colpo di scena' del 'Ghisleri'. E alla Dirigente scolastica Simona Piperno per il supporto.

"Le parole di benvenuto al Convegno sono state della Dirigente Simona Piperno che ha sottolineato come nei due anni di pandemia a cui si aggiunge una guerra vicina a noi, giovani e adulti affrontano ogni giorno il coraggio di vivere ed imparano a farlo proprio attraverso momenti complessi e non facili come l' attuale. La scuola può rispondere a domande e dubbi proprio per il suo ruolo educativo e culturale" spiega Peruzzi.

È poi intervenuto l'assessore alla Cultura, Giovani e Politiche della Legalità Luca Burgazzi il quale ha guardato ai giovani e alla necessità prioritaria che "le istituzioni politiche siano sempre più vicine alle esigenze di crescita degli adolescenti di oggi. Necessità derivante dalle complessità tortuosa del nostro tempo, nel quale proprio la scuola assume un ruolo fondamentale nel garantire educazione e formazione agli studenti in previsione di un futuro di pace e speranza".