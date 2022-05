Con la «Stessa strada» lady Bonucci è arrivata a Monticelli

MONTICELLI - Sono arrivati a San Nazzaro alle 15 in punto, accaldati ma soddisfatti della tappa, i partecipanti alla camminata “Sulla stessa strada” (www.nettare.me) promossa da Martina Maccari. La moglie del calciatore della Juventus Leonardo Bonucci, partita da viale Po a Cremona attorno alle 9 di questa mattina, sta portando avanti questo progetto per raccogliere fondi destinati all’Ospedale Regina Margherita di Torino dove sei anni fa è stato curato il figlio Matteo. Un cammino di 26 giorni che proprio nelle ultime ore, complice il caldo intenso, ha comportato qualche fatica in più.

Ma a Cremona sabato sera ha anche avuto modo di festeggiare con la famiglia il compleanno del figlio. In centro è arrivato infatti anche il noto calciatore, la cui presenza non è passata inosservata.

Il viaggio, che terminerà il 26 maggio a Torino, ricomincerà domani attorno alle 8.30-9. Quando prima della partenza, a salutare il gruppo diretto a Piacenza, sarà anche il sindaco di Monticelli Gimmi Distante.