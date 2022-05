Crema Fiori e Sapori, si ricomincia dalla bellezza

CREMA - Cielo grigio su, foglie verdi e petali variopinti giù: il grande set botanico di «Crema Fiori e Sapori» ha addolcito i capricci del meteo con la sua carica di vitalità. Fresca, colorata e profumatissima. Fin dalla mattinata il centro storico è stato letteralmente sommerso da un fiume di visitatori che si è fatto largo tra gli stand disseminati nello spazio compreso fra piazza Duomo e via XX Settembre.

Così la manifestazione dedicata all’incanto della natura — messa in scena sul palcoscenico più nobile di Crema da PubliA, Sgp Grandi Eventi e Confcommercio con la collaborazione del Comune — è tornata a far battere forte il cuore della città. Nessun altro evento avrebbe potuto segnare in modo più profondo, sul piano simbolico, la nuova fioritura della comunità, cancellando il «prima» dell’emergenza pandemica per dare avvio al «dopo» del riscatto. E la risposta del territorio è stata entusiasta: si ricomincia da qui. Dalla bellezza.

VIDEO: FOTOLIVE/JACOPO ZANINELLI