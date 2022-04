170 anni della Polizia di Stato, la cerimonia

CREMONA - Si è tenuta questa mattina nel cortile Federico II a Cremona la celebrazione del 170° anniversario della Polizia di Stato. Il questore di Cremona Michele Sinigaglia, in un lungo discorso, ha ribadito l'importanza della Polizia di Stato per il mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica e si è mostrato entusiasta per la ripresa della celebrazione, sospesa per due anni a causa della pandemia da Covid-19.

LE PREMIAZIONI

Giulia e Andrea sono due cittadini modello che hanno ricevuto la premiazione dalla Polizia di Stato per aver contribuito alla cattura di due scippatori.