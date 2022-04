Ast, da Cremona una croce in acciaio per il vescovo

TERNI - Anche quest’anno la consueta messa di Pasqua per il personale di Acciai speciali Terni in duomo. Prima della celebrazione liturgica il presidente di Ast, Giovanni Arvedi, arrivato venerdì mattina in piazza Duomo poco dopo le 9 accompagnato per l’occasione dalla moglie, Luciana Buschini, e dall’amministratore delegato, Mario Caldonazzo, ha incontrato il vescovo della Diocesi di Terni, Narni e Amelia, Francesco Antonio Soddu.

VIDEO UMBRIA 24