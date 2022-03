Cremona, Sistema di Emergenza Territoriale: la benedizione dei mezzi di soccorso

CREMONA - La messa celebrata in Cattedrale cui è seguita la benedizione dei mezzi di soccorso. Anche a Cremona si è celebrato questa mattina il trentesimo anniversario del Sistema di Emergenza Territoriale 118, istituito il 27 marzo 1992 con Decreto del Presidente della Repubblica. AREU Lombardia è partner dell'iniziativa Trentennale 118 organizzata a livello nazionale dalle società scientifiche SIEMS e SIIET. Gli eventi locali sono stati organizzati in Lombardia dalle AAT 118 (Articolazioni Aziendali Territoriali) dell’Agenzia in collaborazione con le Associazioni di Volontariato.

Nel contesto delle celebrazioni promosse su tutto il territorio nazionale, Regione Lombardia ha aderito all’iniziativa #bluemergenza, che prevede l’illuminazione con il colore blu di Palazzo Lombardia e di Palazzo Pirelli nelle sere del 25, 26 e 27 marzo, a testimonianza del supporto da parte delle Istituzioni al mondo dell’Emergenza Sanitaria Territoriale.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/PAOLO CISI