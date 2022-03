RoadPol, Deledda: "Cremona al centro della sicurezza stradale"

CREMONA - Per una settimana Cremona diventa il punto di incontro delle Polizie stradali europee espertissime in tema di sicurezza, oltre che un laboratorio di idee per mettere sul tavolo le best practice in questo settore.

Così il comandante provinciale della Polizia stradale, Federica Deledda, membro RoadPol - in rappresentanza dell'Italia - il cui convegno europeo è stato organizzato proprio a Cremona: "Il tema centrale è la sicurezza. E qui nella nostra città abbiamo i rappresentanti di tutte le Polizie stradali dei Paesi membri di RoadPol. Al centro della discussione i cronotachigrafi montati sui mezzi pesanti per il trasporto di cose e persone e delle alterazioni che talvolta vengono applicate a questi dispositivi per alterare appunto il conteggio dei tempi di guida e di riposo".

"Essendo membro di RoadPol ho la possibilità all'interno di questa importante organizzazione di portare l'esperienza italiana e di raccogliere le esperienze degli altri colleghi", conclude il comandante Deledda.