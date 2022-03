Primavera pulita, raccolta di rifiuti lungo strade e argini

CASALMAGGIORE - A cura dell’associazione Persona-Ambiente, in collaborazione con Casalasca Servizi e con il patrocinio del Comune di Casalmaggiore, questa mattina dalle 9 a mezzogiorno si è tenuta Primavera pulita, la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo argini e strade.

Un'ottantina i volontari impegnati in tutto il territorio, un po’ meno rispetto alla scorso anno, secondo i calcoli del presidente di Persona-Ambiente Damiano Chiarini. «Un bel segno che una classe della primaria di Vicobellignano abbia partecipato. E’ stata trovata parecchia roba, purtroppo, e secondo me in alcuni punti dovremo tornare».

VARIEGATA IMMONDIZIA.

Variegata l’immondizia: eternit, pluviali, una tv, converse, pneumatici, di tutto un po’. Tra i partecipanti anche il sindaco Filippo Bongiovanni e Pierfrancesco Ruberti, presidente del consiglio comunale, che ha rimarcato come come l’iniziativa sia «assolutamente priva di “colori” politici ma tesa solo e unicamente al bene del nostro ambiente».