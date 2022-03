Profughi ucraini, una cabina di regia per gestire l'emergenza

CREMONA - Corrado Conforto Galli, al suo primo giorno in prefettura, comunica che con i Comuni di Crema, Cremona e Casalmaggiore, assieme agli enti provinciali come Ats, Asst, Ufficio Scolastico Provinciale e la Questura, si sta attuando una cabina di regia per coordinare gli sforzi per far fronte all'emergenza profughi. "Attualmente in provincia di Cremona si contano circa 60 profughi per cui ci stiamo accordando per trovare una collocazione consona".