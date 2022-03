Invasione di trattori sul Listone: successo per la prima Farmers’ Sunday

CASALMAGGIORE - Spettacolare ingresso di decine di trattori, provenienti anche da località fuori provincia, alle 11 di oggi in piazza Garibaldi, grazie alla prima “Farmers’ Sunday”, letteralmente la “Domenica degli agricoltori”, organizzata dal Gruppo Landini di Martignana di Po, grazie all’appoggio e alla disponibilità delle amministrazioni comunali di Martignana di Po e di Casalmaggiore.

I mezzi agricoli hanno iniziato a radunarsi sin dalle 9 nel piazzale del cimitero di Martignana di Po per poi partire in direzione Casalmaggiore poco prima delle 11. Visto il grande numero di adesioni, non tutti i trattori hanno potuto posizionarsi sul listone, e un buon numero è stato parcheggiato in via XX Settembre, il viale della stazione ferroviaria.

Il lungo corteo, che ha percorso via Cavour per entrare in piazza Garibaldi, è stato aperto dalle auto della polizia locale di Casalmaggiore, con i lampeggianti blu accesi, seguiti dall’apripista, una grande motrice della ditta di autotrasporti Lombardi di Gussola.

I protagonisti della mattinata si sono fatti ben sentire, suonando i loro clacson e trombe che hanno attirato in piazza tante persone, incuriosite dalla presenza di tutti quei mezzi agricoli modernissimi e dotati delle più avanzate tecnologie per la lavorazione della terra.

Dietro la guida del presidente della Pro loco di Martignana di Po Marco Gozzi - presente anche il padre sindaco, Alessandro Gozzi, che ha collaborato all’organizzazione -, i trattori si sono posizionati ordinatamente a lisca di pesce sul listone. Notevole il colpo d’occhio.

I trattori si sono posizionati a lisca di pesce in piazza Garibaldi (FotoLive/Raffaele Rastelli)

A fianco della edicola storica è stato allestito un gazebo per un ricco aperitivo che ha animato la domenica casalese.

Dopo mezzogiorno i trattori sono ripartiti in direzione “Sotto”, il locale di via Galluzzi, dove i partecipanti si sono rifocillati con il pranzo a base di salumi misti con focaccia, rigatoni al ragù di stinco, arrosto con patate al forno e sbrisolona.

La manifestazione è stata sponsorizzata da Cattaneo lavorazioni conto terzi, Minimarket Storti e Azienda Agricola Storti.

L'evento è stato possibile grazie alla collaborazione con diverse pagine Instagram tra cui: “FDM – The Family Farmers”, “TBF – The Blue Farmer”, “Trattoriste Italiane” con la pubblicizzazione e diffusione dell'evento in tutto il nord d'Italia.

Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione la “Cattaneo Snc di Cattaneo F. e di Pizzi G. lavorazioni conto terzi”, l' “Azienda agricola Storti” e il “Minimarket Storti”, tutti sponsor dell'evento, e tutti coloro che hanno reso speciale la giornata.