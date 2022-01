"A morte i vaccinati": il brindisi-shock dei No vax

CREMONA - Il conto alla rovescia verso il nuovo anno. Il tappo della bottiglia di spumante che vola in aria. I baci e gli abbracci (alla faccia del distanziamento sociale). E una voce fuori campo che scandisce parole terribili: "A morte chi c'ha il vaccino". Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Fortitudo Cremona, a cui aderiscono alcuni No Vax cremonesi. Il filmato sta suscitando reazioni di sdegno e di condanna in tutto il territorio.