Martignana di Po, ottanta podisti per la Xmas Run

MARTIGNANA DI PO - Un’ottantina di persone questa mattina ha sfidato il freddo e la nebbia per partecipare alla camminata podistica non competitiva aperta a tutti, da 6 o 11 chilometri, la ‘Martignana Xmas Run’, organizzata dall’amministrazione comunale, da Eridano Adventure Asd e Pro loco. Il via alle 10 dopo il ritrovo al centro sportivo Guerra di Martignana. L’evento ha in qualche modo supplito alla mancanza della ‘Maratonina di Santa Lucia’, saltata per il secondo anno consecutivo. Inedito il percorso, tra le strade sterrate e le stradine erbate delle campagne di prossimità di Martignana di Po. Due i percorsi, con possibilità di scelta della lunghezza anche durante l'uscita, seguendo i cartelli e le frecce disposte sui bivi. Al terzo chilometro, al Park Lago, è stato previsto un ristoro caldo. A tutti i partecipanti è stato donato un inedito "buff" di cotone utile come ripara bocca e fiato al posto della mascherina in zona partenza, usato anche come scaldacollo, fascia per capelli e ripara sudore.