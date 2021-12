E Santa Lucia spicca il volo dal campanile

PIADENA DRIZZONA - Santa Lucia è scesa dal campanile della chiesa di Santa Maria Assunta, «volando» in una piazza Garibaldi piena di bambini che l’hanno attesa con un grande entusiasmo e l’hanno salutata all’atterraggio con un caloroso applauso. L’iniziativa, resa possibile nel tardo pomeriggio dal comando dei vigili del fuoco di Cremona supportato dal distaccamento dei vigili del fuoco di Piadena Drizzona, era molto attesa ed è stata confortata da un pieno successo. Il pomeriggio, a cura del Comune di Piadena Drizzona e delle sezioni locali Avis e Aido, è iniziato con l’apertura dei Mercatini di Natale allestiti nel chiostro dei Gerolamini. La piazza è stata poi animata con i canti e i balli dei bambini della scuola primaria Mario Lodi di Piadena Drizzona, coordinati come sempre dal maestro Francesco Badalotti, vestito da Babbo Natale. Pochi minuti prima delle 18 Santa Lucia, impersonata da Federica Raimondi, vigile del fuoco professionista in servizio permanente a Cremona, è apparsa nella cella campanaria. Come sempre si è fatto buio in tutta la piazza e la santa ha iniziato la sua discesa, illuminata da una fotoelettrica di uno dei mezzi dei vigili del fuoco. Una volta a terra, Santa Lucia è salita sul suo carretto trainato dall’asinello, circondata da una miriade di bambini.