Orange Walk Cremona, per dire 'no' alla violenza

CREMONA - Si è tenuta questa mattina - da piazza Cadorna a piazza Marconi - l'iniziativa Orange Walk Cremona, nell'ambito della campagna internazionale promossa dalla Nazioni Unite – UniTE to End Violence against Women - sedici giorni di attivismo contro la violenza (dal 25 novembre al 10 dicembre) per promuovere l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, nell'impegno contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.

Il colore dalla campagna è l’arancione per simboleggiare un futuro più luminoso senza violenza. L'iniziativa porta la firma di Soroptimist International Club di Cremona con la Consigliera di Parità della provincia di Cremona, A.I.D.A., Confcommercio, ASST Cremona, Polizia di Stato, il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

