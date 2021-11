Festa del Torrone: «Tutti in carrozza»

CREMONA - Trenord partecipa alle manifestazioni che animeranno Cremona anche nel prossimo weekend del 20 e 21 novembre: l’azienda ferroviaria propone un biglietto speciale per raggiungere la "Festa del Torrone”. E in questo week-end che volge al termine ha presentato in stazione il nuovo treno Donizetti, per festeggiare l’inaugurazione del Museo “Ricordi Ferroviari Cremonesi”.



BIGLIETTO SPECIALE. Torna anche il biglietto speciale che ormai da qualche anno Trenord propone per raggiungere l’evento. Il ticket “Gite in treno – Festa del Torrone 2021” al costo di 23,50 euro comprende il viaggio andata e ritorno da tutta la Lombardia a Cremona, un tour guidato gratuito per la città organizzato da Cremona Arte e Turismo (da prenotare con almeno 24 ore di anticipo contattando il numero 338 8071208) e sconti dedicati sull’acquisto di torrone e altri dolci. Il biglietto speciale giornaliero, valido per un adulto e per ragazzi (fino a 14 anni) legati da un rapporto di parentela, è acquistabile su sito web e App Trenord.



IL TRENO DONIZETTI. Un’anteprima del nuovo treno Donizetti sui binari della stazione di Cremona: questa l’iniziativa di Trenord per festeggiare il Museo “Ricordi Ferroviari Cremonesi”, realizzato dal Gruppo dei Ferrovieri del Dopolavoro di Cremona-Mantova con cimeli che raccontano la ferrovia dalla metà dell’Ottocento a oggi, inaugurato ieri (sabato 13). Il nuovo Donizetti, che entrerà in servizio sulle linee cremonesi dalla tarda primavera 2022, era visitabile in questo primo weekend. I componenti del CRA di Trenord hanno accompagnato curiosi e appassionati alla scoperta delle caratteristiche del nuovo treno, moderno, confortevole ed ecologico.



LE LINEE FERROVIARIE. È possibile raggiungere la stazione di Cremona, per andare alla “Festa del Torrone” e visitare il Museo dedicato al mondo della ferrovia, sui treni delle linee regionali Milano-Lodi-Cremona-Mantova, Milano-Treviglio-Cremona, Brescia-Cremona.



Maggiori informazioni sulle iniziative di Trenord sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App.