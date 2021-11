Senza biglietto, fatti scendere dall'autista: si sdraiano sulla strada e bloccano i pullman

CREMA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio due cittadini italiani, un uomo e una donna rispettivamente di 49 e 40 anni, entrambi con precedenti di polizia e residenti in provincia. La donna è stata anche denunciata per l’inosservanza della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Crema.

I FATTI. Poco dopo le 14 di ieri la Centrale Operativa di Crema ha inviato una gazzella dell’Aliquota Radiomobile presso l’autostazione in piazzale Martiri della Libertà di Crema perché era stata segnalata la presenza di due persone che si erano sdraiate sulla sede stradale impedendo il passaggio degli autobus.

AUTOBUS INCOLONNATI. La pattuglia è arrivata rapidamente sul posto e ha notato tre autobus incolonnati e pieni di studenti che non potevano muoversi perché davanti al primo si erano sdraiate sulla strada due persone, peraltro ben conosciute dai militari.

I Carabinieri si sono avvicinati ai due e li hanno invitati ad alzarsi e a far passare i mezzi pubblici, ma la coppia non era intenzionata a muoversi. Dopo alcuni minuti, è giunta di rinforzo anche la pattuglia della Stazione di Bagnolo Cremasco. Compreso che per loro la situazione si stava aggravando, i due hanno deciso di alzarsi e si sono fatti identificare dai militari.