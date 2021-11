La moda è sostenibile e inclusiva

CREMONA - La sostenibilità fa tendenza ed è fashion. A darne la prova è stata la sfilata organizzata dalla Cooperativa Gruppo Gamma in sinergia con il Comune in occasione della campagna #insiemepergliSDG, che si è svolta in cortile Federico II. Il cuore della città si è vestito di bellezza e lo ha fatto nel segno di una moda che guarda al riuso e sa essere ecosostenibile, ma è anche motivo di inclusione sociale. A sfilare — indossati da giovani modelle e modelli, ma anche da volontari e operatori della Cooperativa Gamma — sono stati i vestiti dei negozi Vesti&Rivesti e le creazioni della sartoria sociale Un filo pazzesco, coordinata da Vanessa Corazza. A curare la sfilata e i temi in passerella è stata Mariateresa Crotti. Ad andare in scena è stato un modo diverso di intendere la moda. Gli abiti di Vesti&Rivesti nascono, infatti, da un dono: i vestiti che i cremonesi regalano ai negozi Vesti&Rivesti poi vengono selezionati, igienizzati e rimessi sul mercato a prezzi calmierati. Il ricavato della loro vendita va a sostegno di progetti riabilitativi per adulti e minori con problematiche di salute mentale. La sartoria sociale Un filo pazzesco recupera ciò che non viene utilizzato dai negozi Vesti&Rivesti e ne fa degli abiti nuovi e originali, coinvolgendo persone con problemi mentali. Tutto questo è sfilato sotto gli occhi di un pubblico caloroso e plaudente.

VIDEO DI RICCARDO ROSSI