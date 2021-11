Lo sport cremonese in scena per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

CREMONA - Prima la "Camminata" dal cuore della città fino alla sede di CremonaFiere, con il sindaco Gianluca Galimberti e l'assessore Luca Zanacchi in prima linea; poi, nel Padiglione 1 del quartiere fieristico, le dimostrazioni di 17 società sportive del territorio: la "Giornata dello sport" organizzata in seno al progetto #InsiemepergliSDG ha celebrato il ruolo della pratica sportiva per la promozione degli Obiettivi dell'Agenda 2030.