Le ossa dei morti: ecco come si preparano i biscotti di Ognissanti

CREMONA - Gli ossetti dei morti sono i biscotti tipici della tradizione di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti nel territorio cremonese: ecco la ricetta di Andrea Badioni del Panificio Badioni di Casalbuttano.

INGREDIENTI

1 Kg di farina tipo debole

450 gr di burro freddo

400 gr di zucchero

60 gr di tuorlo d'uovo

100 gr di liquore 24°

Un pizzico di sale

PREPARAZIONE

Impastare tutti gli ingredienti molto lentamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se necessario, aggiungere poca acqua per rendere la massa facilmente lavorabile. Successivamente riporre in frigorifero per almeno 4-6 ore prima di consumare.

(collaborazione video: Riccardo Rossi)