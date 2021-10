Nuovo negozio Sperlari in via Milano: «Un segnale di rinascita»

CREMONA - Inaugurazione questa mattina del nuovo negozio-spaccio Sperlari che si trova davanti allo stabilimento di via Milano, a pochi metri dal distributore Total, alla presenza del direttore vendite Riccardo Viani, del sindaco Gianluca Galimberti, dell'assessore al Commercio Barbara Manfredini.

Nel punto di vendita saranno presenti tutti i prodotti della Sperlari: dal torrone alle mostarde. L'apertura di questo negozio va letto come un segnale di rinascita. Il direttore vendite, Riccardo Viani, ha messo in evidenza che «questo periodo che antecede il Natale è estremamente importante per l'azienda, che compie 185 anni».

Riccardo Viani, direttore vendite

L'assessore Manfredini ha posto l'accento sulla «storicità del marchio e sul fatto che si accende una luce in più per il commercio e i servizi anche nel quartiere, punto di riferimento anche per i turisti».

Il sindaco Galimberti ha messo in rilievo come «la storia di Cremona e quella della Sperlari siano co-penetranti. Nella produzione di buon cibo siamo tra le città più importanti al mondo».