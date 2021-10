Fontana a Crema: "Bufale sulla medicina territoriale, vogliamo rafforzarla"

CREMA - “Quella sulla casa di comunità è una delle ipotesi che stiamo portando avanti. Sul raddoppio della Paullese dovremo fare delle valutazioni con il ministro: è necessario capire chi fa che cosa. Ho parlato con Giovannini una ventina di giorni fa: gli ho inviato le documentazioni che mi ha richiesto e, nel frattempo, sono stati istituiti dei tavoli tecnici. Ci confronteremo nelle prossime settimane”: lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ospite della conviviale del Rotary Club Crema guidato da Antonio Agazzi. E sul futuro della sanità locale il governatore ha affermato: “Qualcuno ha messo in giro una bufala clamorosa. Non c'è nessuna intenzione di sopprimere la medicina territoriale, ma anzi, abbiamo in animo di rafforzarla. Finalmente ci sono le risorse, ora dovremo combattere per il capitale umano”. Infine una battuta sui tortelli cremaschi: “Li conosco: sono molto buoni. Per questo sono felice che stasera, oltre ad un incontro, ci sia anche una cena”.