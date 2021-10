Sul campanile del Duomo il concerto de «Il Trillo»

CREMA - Sul campanile del Duomo di Crema il concerto de Il Trillo.

L’Orchestra di fiati di Crema, potendo vantare al proprio interno professionisti diplomati e laureati tra i più conosciuti in ambito musicale cremasco e del circondario, svolge un’intensa attività musicale nella comunità locale, proponendo vari “concerti di beneficenza” a favore di molte associazioni non a scopo di lucro presenti sul territorio cremasco, sostenendo, in tal modo, gli enti che svolgono attività socialmente rilevanti e favorendo, inoltre, la diffusione della cultura musicale nell’ambito del turismo, della scuola e del lavoro.

RIPRESE E FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI