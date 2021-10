Perde il controllo dell'auto in tangenziale, gravi disagi al traffico

CREMONA - Gravi ripercussioni sulla viabilità in tangenziale, di fronte al quartiere fieristico di Ca' de' Somenzi, dove una donna di 52 anni ha perso il controllo della sua auto, forse per un malore, finendo contro il guardrail in cemento di centro carreggiata. Per l'automobilista ferite da codice giallo, mentre la viabilità è andata in tilt, in particolare sulla corsia che porta verso la rotatoria di via Persico, dove si registrano con lunghe code. Sul posto un ambulanza della Croce Rossa Italiana e una pattuglia della Polizia locale.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/PAOLO CISI