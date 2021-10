CREMONA - Il tango anima il centro di Cremona. Il mercoledì sera, dalle 20 circa in avanti, Marina - artista di strada, organizzatrice dell'iniziativa - e un gruppo di amici si trovano sotto la galleria di piazza Roma per ballare il tango: «Abbiamo voglia di ballare e da circa un mese abbiamo organizzato una milonga. Siamo tutti amici, con il Green pass, ci divertiamo un paio d'ore per stare bene insieme e ricominciare a ballare il tango che ci manca tanto».