Sesto, corsa a tre per la poltrona di sindaco: il confronto

CREMONA - Confronto in redazione tra i candidati sindaco di Sesto ed Uniti: in lizza il primo cittadino uscente Francesca Maria Viccardi del gruppo Per Sesto domani, Giuseppe Angelini di Rinnoviamo Insieme e Carlo Vezzini capolista di SestiamoUniti.

A incalzare con le domande il sindaco uscente e i due sfidanti i giornalisti de La Provincia di Cremona e Crema Riccardo Maruti e Piero Zanoni.