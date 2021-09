Transumanza dei bergamini, la mandria attraversa Rivolta d'Adda

RIVOLTA D'ADDA - La transumanza dei bergamini, mandria di 30 vacche da latte in arrivo da Bergamo, in ossequio a una secolare tradizione contadina attraversa il Cremasco. Le bovine sono arrivate a Rivolta d'Adda da Cassano d’Adda, lungo la ciclopedonale che costeggia il fiume. Allevatori, animali e corteo sono ospitati nell’area verde di via Turati. Poi, in piazza Ferri mostra, musica, danze tradizionali e mercatini fino all'apertura delle cucine. Alle 20.30 lo spettacolo teatrale della filodrammatica Bertolazzi «Storie di paese». Domani mattina trasferimento a Gradella con arrivo nella frazione pandinese e cucina aperta da mezzogiorno. Alle 15.30 la partenza per Pandino.