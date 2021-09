A San Giovanni in Croce un nuovo parco: benessere e divertimento

SAN GIOVANNI IN CROCE - Un nuovo spazio per bambini e famiglie, per giocare ma anche per passare la propria pausa pranzo o il proprio tempo libero in tranquillità, magari leggendo un libro o semplicemente per chiacchierare. Inaugurazione oggi pomeriggio per i nuovi giardini pubblici, intitolati come la vicina piazza a Dante Alighieri.

I giardini erano stati chiusi al pubblico a inizio anno con i lavori, i primi da quando vennero creati negli anni ‘70, che hanno riguardato tutta l’area, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista della fruizione degli spazi. Davanti ad un folto pubblico il sindaco Pierguido Asinari ha spiegato la scelta progettuale e i lavori svolti in questi mesi.

«Sono giardini pensati per soddisfare le esigenze dei cittadini di tutte le età, a partire dai bambini piccolissimi e delle loro mamme con i passeggini, fino ai nonni, senza dimenticare anche chi ha problemi di deambulazione. Per questo sono stati fatti dei sentieri specifici per poter camminare agevolmente o spingere una carrozzina senza, ad esempio, faticare nella ghiaia. Oltre ai giochi ci sono anche tanti spazi verdi per potersi divertire. Questa inoltre è la prima area del paese con un impianto di irrigazione autonomo e temporizzato, l’erba crescerà e diventerà più rigogliosa. Inoltre l’area è stata dotata da un impianto di videosorveglianza per evitare atti vandalici. Nei prossimi giorni, torneremo a posizionare il tabellone informativo che a rotazione ricorderà ai sangiovannesi appuntamenti e scadenze».

Prima di dare il «via libera» ai bambini presenti che hanno letteralmente preso d’assalto i giochi, Asinari ha ringraziato la responsabile dell’ufficio tecnico comunale architetto Simona Castellini e l’architetto paesaggista Giulia Cristofolini dell’omonima ditta di Cremona.