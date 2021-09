Diretta Pizzighettone, il faccia a faccia tra Giancarlo Bissolotti e Luca Moggi

PIZZIGHETTONE - Il voto è sempre più vicino anche per la città murata in riva all’Adda, dove il 3 e 4 ottobre Luca Moggi e Giancarlo Bissolotti saranno di nuovo faccia a faccia. Questa mattina il sindaco uscente e lo sfidante saranno in redazione a Cremona per un confronto-dibattito, trasmesso in diretta sulla pagina Facebooke sul sito internet del giornale La Provincia ddi Cremona e Crema. Tanti gli argomenti da trattare: dalla complessa situazione economico-finanziaria della casa di riposo Mazza che è prossima alla fusione con l’istituto Vismara, alle potenzialità delle aree demaniali da recuperare, passando per la riqualificazione delle frazioni.

In attesa del botta e risposta, una delle tematiche più sentite dalla popolazione è la sicurezza. Per la lista di Moggi (Alleanza

civica) è prioritario l’aggiornamento della rete di telecamere di sorveglianza con le tecnologie attualmente disponibili, ma anche l’installazione di nuovi occhi elettronici in aggiunta ai 46 già presenti, in primis nei luoghi dove si sono verificati atti di vandalismo; potenziamento della Polizia locale sovracomunale con operatori in grado di effettuare l’attività di presidio territoriale anche nelle ore serali; interventi a protezione dei cittadini per ridurre la pericolosità sulle strade che attraversano il territorio (ad esempio provinciale 13 di attraversamento di Regona); collaborazione con le altre forze dell’ordine per attivare campagne di comunicazione finalizzate alla sicurezza.



Bissolotti sul programma elettorale parla di campagne informative mirate; azioni contro la ludopatia anche in collaborazione

con gli esercizi commerciali; incontri pubblici con le forze dell’ordine per creare un clima di collaborazione; sistemazione della rete di videosorveglianza e installazione di nuovi occhi elettronici; valorizzazione delle risorse umane ed implementazione della strumentazione tecnologica anche per preservare il decoro urbano contrastando l’abbandono di rifiuti; rivisitazione degli orari degli agenti di polizia per incrementare la presenza sul territorio; ordinanze ad hoc per risolvere situazioni di allarme; convenzione con altre polizie locali per servizi in orari serali.