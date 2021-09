Il feretro di Roby Maldotti accompagnato dagli amici in moto

CREMONA - Tanti, tantissimi amici e conoscenti si sono riuniti questa mattina in piazza del Comune e in Cattedrale per dare l'ultimo saluto a Roberto Roby Maldotti, il 56enne gestore di ristoranti e locali, vero e proprio punto di riferimento per il divertimento e lo svago della città e non solo, prematuramente scomparso a causa di un male incurabile. Tutti ad abbracciare la moglie Ambra, i figli, la mamma Rosa. E molti sono stati coloro che hanno raccolto l'invito lanciato ieri sul proprio profilo Facebook dalla moglie Ambra: "Amici di Roberto, domani mattina ci sarà un corteo di moto, alle 9:30 in partenza da Via cà del Ferro fino in Duomo, e dopo la funzione e una bella sgasata in piazza andremo verso il Cimitero Monumentale. Chi ha una moto e vuole partecipare lo scriva qui, è il benvenuto. Sarà bellissimo e gli piacerà osservare dall’alto quanto siamo matti". E, pur con il cuore a pezzi e il nodo in gola, decine di motociclisti hanno accompagnato il feretro di Roby in questo suo ultimo viaggio.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/PAOLO SANTE CISI