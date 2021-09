«In carcere troppi detenuti con patologie psichiatriche»

CREMONA - Una delegazione del Partito Radicale e della locale Camera penale ha fatto visita alla Casa Circondariale di Cremona oggi pomeriggio per procedere alla raccolta delle firme sui 6 referendum per la Giustizia Giusta.

Le due delegazioni erano composte da Sergio Ravelli e Gino Ruggeri, consiglieri nazionali del Partito Radicale, e dagli avvocati Alessio Romanelli e Laura Negri, rispettivamente presidente e segretario della Camera penale Cremona-Crema.

Nel corso della visita Ravelli ha lanciato un allarme: «Dai dati forniti dalle associazioni del terzo settore risulta che in carcere siano presenti tanti detenuti sotto terapia psichiatrica. In Lombardia sono 480 con patologie conclamate, 102 a Cremona». E poi: «Queste persone non dovrebbero essere in carcere, ma accedere alle Rems ossia strutture sanitarie predisposte per accogliere gli autori dei reati affetti da patologie psichiche. In Italia ci sono 31 Rems, in Lombardia una sola».

La proposta? «Finanziare le Rems e allargarle consentendo così di poter accogliere quei detenuti che si trovano in una particolare condizione di patologia psichiatrica».