Cremosano, Campagnola e Pianengo: firmato il nuovo percorso ciclopedonale

CREMOSANO/CAMPAGNOLA/PIANENGO - Firmato il piano di intesa per il nuovo percorso ciclopedonale che collegherà Cremosano, Campagnola e Pianengo.

Si tratta di un’opera fondamentale per collegare i nostri comuni e completare il percorso che da Crema già arriva a Cremosano e Pianengo

A firmare l’atto, nel municipio di Campagnola Cremasca, i sindaci di Campagnola e Pianengo, Agostino Guerini Rocco e Roberto Barbaglio, e il vicesindaco di Cremosano Marco Fornaroli, accompagnati dal segretario Massimiliano Alesio, che si è occupato della stesura del protocollo.

"Si tratta di un’opera fondamentale per collegare i nostri comuni e completare il percorso che da Crema già arriva a Cremosano e Pianengo. Sono anni che già organizziamo la cosiddetta ciclabile della domenica, chiudendo al traffico per un giorno a settimana la strada bassa che collega i tre comuni”, spiega Guerini Rocco.

L’iniziativa prevede l’impiego della strada unicamente come pista ciclopedonale in ogni domenica, da inizio giugno a fine settembre. Con il nuovo piano d’intesa i comuni si impegnano a cercare fondi per la realizzazione di un percorso permanente a fianco della strada.

“Ho aderito alla proposta perché molta gente, da Campagnola, confluisce su Pianengo, e la strada è abbastanza trafficata poiché in molti preferiscono passare da lì piuttosto che dalla Melotta – commenta Barbaglio –. Non vogliamo chiudere la strada ma dare la possibilità anche a pedoni e ciclisti, che già la percorrono, di farlo in totale sicurezza”.

Un’opera, dunque, “ solo non di carattere ludico-sportivo per fare passeggiate o biciclettate, ma di grande utilità pratica per i cittadini – conclude Raffaele Carrara, assessore al bilancio e capogruppo della maggioranza nel comune di Campagnola -. Siamo decisi a mettere in campo quest’opera, molto sentita cittadini dei tre comuni”.