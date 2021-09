"Marzia, mi vuoi sposare?" La proposta arriva alla fine dell'allenamento

VIADANA - Come molti atleti e personaggi dello spettacolo, anche Luca Mercuri, una delle colonne della squadra di Hockey in carrozzina Macron Warriors Viadana, ha chiesto la mano della propria fidanzata "in diretta" e davanti a tutti i compagni al termine dell'ultimo allenamento del team. Una proposta subito accettata da Marzia, infermiera di professione, che così ha dato pieno consenso a una straordinaria storia d'amore.