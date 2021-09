Quando il basket si gioca in piazza Duomo, nel cuore della città

CREMA - Sta destando parecchia curiosità tra i passanti il torneo Hook Shot Madness, organizzato dalla Pallacanestro Crema e che colorerà Piazza Duomo per tutto il fine settimana. Una manifestazione caratterizzata da diversi tornei giovanili e Open Day riservati alle annate del minibasket, che si intreccia con la concomitante Sagra della Bertolina anche per un motivo sociale. Parte del ricavato infatti verrà devoluto alla rete ConTatto, che si occupa di combattere la violenza contro le donne, un tema che la Pallacanestro Crema porta avanti con forza da diversi anni ormai. Sul campo allestito dalla società, ieri primo Open Day per annate 2011-12-13, e successivamente le semifinali del quadrangolare Under 19 Crema-Malaspina e Lissone-Pizzighettone. Stamani dalle 10 Open Day per le annate 2014-15-16 e a seguire per quelle 2009-10.

Nel pomeriggio dalle 15 amichevole Under 14 Crema-Trecella, seguita dalla finale 3° posto dell’Under 19. Dalle 19 presentazione ufficiale alla città della Pallacanestro Crema, sia la prima squadra di serie B che tutte le sue giovanili, seguita dalla finalissima dell’Under 19. Domattina, amichevole in famiglia che verrà disputata tra le formazioni cremasche Under 15 alle 10, mentre per tutto il pomeriggio dalle 14 spazio al torneo di 3x3 con squadre provenienti da tutta la regione.

Soprattutto, dopo tanto tempo si torna a vedere liberamente dello sport in piazza, riavvicinandolo alla gente, nella speranza che anche le attività imprenditoriali appoggino questo tipo di iniziative con forte responsabilità sociale.

