Cremonese e Vbc: "Vaccinati anche tu e vinciamo insieme la partita della vita"

CREMONA - I calciatori della Cremonese Alessandro Fiordaliso, Filippo Nardi e Riccardo Collodel e le pallavoliste della Vbc Casalmaggiore Ludovica Guidi e Martina Ferrara hanno fatto visita all’hub di CremonaFiere, nel primo pomeriggio di oggi, per incontrare i giovani fan appena prima della vaccinazione. «Fai muro con noi: vaccinati anche tu e vinciamo insieme la partita della vita”, è lo slogan scandito dalle giocatrici della squadra di volley. E difensore grigiorosso Fiordaliso ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui. È molto importante per tutti, anche per noi del mondo sportivo, uscire da questa situazione, sperando che veniate tutti allo Zini a sostenerci”. I rappresentanti dei club hanno distribuito autografi e si sono concessi ai giovani supporter per i selfie di rito. La presenza degli sportivi all’hub di CremonaFiere rientra nel progetto di sensibilizzazione alla campagna vaccinale anti-Covid 19 dal promosso da ATS Val Padana e ASST di Cremona insieme ai protagonisti delle società sportive cremonesi.