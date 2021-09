MagicaMusica, melodie di inclusione e di solidarietà

VIDICETO (CINGIA DE’ BOTTI) - Una sferzata di energia e di positività, all’insegna dell’inclusione e della solidarietà. L’orchestra MagicaMusica, gruppo musicale di Fiesco formato da trenta ragazzi disabili e dieci educatori, nel tardo pomeriggio di ieri ha entusiasmato il pubblico presente in quantità alla cascina Colombarone di Vidiceto. L’occasione è stata data dall’iniziativa organizzata dalla formazione orchestrale e dalla associazione Marcotti Osvaldo onlus per una raccolta di fondi a scopo benefico. A pranzo è stato possibile gustare la torta fritta, con il servizio al tavolo degli amici di ThisAbility e la musica della special guest «The Fog Brian Band». A metà pomeriggio spazio a un brindisi e alla torta A.M.O., mentre alle 17.30 è iniziato lo spettacolo dell’orchestra MagicaMusica.

L’associazione Marcotti opera nei settori di beneficenza e assistenza sociale e socio-sanitaria. È nata il 22 aprile 2019 per ricordare Osvaldo Marcotti, ingegnere 40enne affetto da atrofia muscolare. E Osvy, sicuramente, sarà stato felice di vedere tutta quella animazione. E anche di ascoltare la poesia che gli ha dedicato Paolo Soldi, presentata prima del via alla musica. MagicaMusica, diretta da Piero Lombardi, bravissimo a coinvolgere il pubblico, ha proposto una raffica di brani sia italiani che internazionali, passando da Lucio Battisti a Vasco Rossi ai Queen e a tanti altri autori. Il repertorio del gruppo è davvero ampio: Zucchero, Equipe 84, Adriano Celentano, Paolo Conte, Domenico Modugno, ma anche Cole Porter, Beatles, John Lennon, Bob Marley, passando per qualche incursione nella classica tra Mozart e Rossini. La gente, presente in quantità, ha apprezzato con applausi ripetuti.