Perdita di gas in via Piacenza, vigili del fuoco e addetti comunali in azione

CREMA - Vigili del fuoco e una squadra del comune di Crema in azione questa mattina in via Piacenza, a causa di una perdita di gas piuttosto importante. La zona interessata è stata transennata dalla Polizia locale e il traffico ovviamente deviato, in attesa che la situazioni torni sotto controllo. A tal proposito, vista la situazione, viene ipotizzato che la strada rimanga chiusa, almeno su una corsia, fino alle 18, per permettere di riparare la fuga di gas. Un episodio simile si era verificato lo scorso mese di marzo nel quartiere di Ombriano.

VIDEO E FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI