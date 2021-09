Incendio in un appezzamento di terreno vicino alla discarica di S. Rocco

CREMONA - Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appezzamento di terreno privato che si trova in via Carpenella, nei pressi della Piattaforma ecologica di Cremona. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona: infatti, è vietato avvicinarsi per la presenza di bombole di gpl che potrebbero esplodere.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/PAOLO CISI